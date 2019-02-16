Araç giydirme, gönüldaşlık, şarkılar…Madde madde ‘cumhur ittifakı’ genelgesi

‘Cumhur ittifakı’ adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği genelge açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AKP ile MHP arasındaki ‘cumhur ittifakı’nın yerel seçimlerde de devam ettirileceği açıklanmış, 30 büyükşehirde ortak aday çıkartma konusunda anlaşılmıştı. Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki ‘cumhur ittifakı’nın uzlaşılan 30 büyükşehirin dışında başka belediyeleri de kapsayacağının sinyalini vermişti.

Reklam

CNNTÜRK’ün haberine göre ‘cumhur ittifakı’ adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esasları AKP ve MHP’nin ortak çalışmasıyla belirlendi.

İlgili genelge her iki partinin seçim koordinasyon merkezine iletildi.

Reklam

Dokuz maddelik genelge şu şekilde:

“1. Hiçbir siyasi partinin simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmayacaktır. Seçim ofislerinde büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayının birlikte çekilmiş fotoğrafı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacaktır.

2. İttifakın olmadığı yerlerde her parti kendi kurumsalına göre hareket edecektir.

3. Her siyasi parti aday çıkardığı ilçelerin seçim bürolarında, ilçe adayı ve büyükşehir belediye başkan adayının ortak resimlerini kullanacaktır. Ortak aday gösterilmeyen yerlerde araç giydirmesi yapılmayacaktır. Her siyasi parti sadece kendi adayı için araç giydirme yapacaktır.

4. AK Parti ve MHP’nin ortak seçim koordinasyon merkezleri (SKM) oluşturması söz konusu değildir fakat SKM’ler ortak program yapabilecektir.

5. ‘Cumhur ittifakı’ için özel bir logo kullanılmayacaktır.

6. Aday AK Parti adayı ise ‘Cumhur İttifakı AK Parti Adayı’, Milliyetçi Hareket Partisi adayı ise ‘Cumhur İttifakı MHP Adayı’ ifadeleri kullanılmalıdır.

7. Ortak miting yapılacak yerlerde:

• Sadece Türk bayrakları kullanılacaktır.

• Parti sloganları atılmayacaktır.

• Konuşmalarda ‘cumhur ittifakı’na ve ‘gönüldaşlık’a vurgu yapılacaktır.

• ‘Cumhur ittifakı’ müzikleri çalınacaktır.

• Arka fonda iki genel başkanın fotoğrafları ve ‘memleket işi gönül işi’ ile ‘beka için milli karar cumhur için istikrar’ kurumsal sloganları yer alacaktır.

• Parti simge ve sembolleri kullanılmayacaktır.

8. Ortak programlarda ‘cumhur ittifakı’ şarkıları kullanılacaktır.

• Özhan Eren – Canımın İçi Türkiyem

• Şemistan Alizamanlı – Zafer Bismillah

• Altan Çetin – Cumhur İttifakı

• Mustafa Yıldızdoğan – Türkiyem

9. İttifak yapılan tüm seçim çevrelerinde ‘cumhur ittifakı’ ruhuna uygun olarak hareket edilecektir. Herhangi bir hukuki süreçte ittifak hukukunun korunması bakımından birlikte hareket edilecektir”