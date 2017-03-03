Arabayla banka şubesine dalan şahıs: Parasal sisteme bir direniştir bu, yeni bankalarda buluşmak üzere

Antalya’da otomobiliyle özel bir banka şubesine girip sistem odasını yakmak üzereyken yakalanan bir şahıs, bu eylemi parasal sisteme karşı olduğu için yaptığını söyledi.

Cem Mustafa Demir isimli bir şahıs, sabah saat 04.00’te Muratpaşa ilçesindeki özel bir baka şubesine arabasıyla girdi. Çevrede bulunan bir yurttaş kaza olduğunu zannederek polise haber verdi.

Olay yerine gelince sürücünün orada bulunmadığını gören polis, bankanın üst katlarından gürültü gelmesi üzerine yukarı çıktı. Masalarda duran monitör ve bilgisayarlarla birlikte ofis malzemelerini etrafa fırlatan Demir’i eline aldığı bir deste kağıdı tutuşturup sistem odasını yakmaya çalışırken bulan polis, şahsı gözaltına aldı.

‘Yeni bankalarda buluşmak üzere’

Demir, neden böyle bir eylemde bulunduğu sorusuna şu yanıtı verdi: “Parasal sisteme tek başına olan bir direniştir bu. Herkesin borcu yok mu bankaya? Bankaya girmeye çalıştım, yeni bankalarda buluşmak üzere. Banka olur ya da parayla dönen her şey olur. Parasal sisteme karşıyım. Yürümüyor çünkü. Parasal sistemin insanlar üzerindeki etkisi kötü sonuçlar doğuruyor. Buna dikkat çekmek için devam edeceğim.”