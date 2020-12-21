‘Arabaya servis’ düğün: 10 bin kişi araçlarıyla önlerinden geçip gelin ve damadı selamladı; ikram paketle dağıtıldı

Pandemi nedeniyle organizasyonların 20 kişinin katılımıyla sınırlandırıldığı Malezya’da bir çift, kalabalık davetli listesinden vazgeçmeden evlendi. ‘Arabaya servis’ formatında düzenlenen düğünde 10 bin kişi araçlarıyla yeni evli çiftin önlerinden geçip mutluluklarını paylaştı.

Fotoğraflar: Facebook

Dün sabah evlenen Tengku Muhammed Hafız ve Oceane Alagia, başkent Kuala Lumpur’un güneyindeki Putraja’daki hükümet binasının önündeki açık alanda misafirlerini ‘ağırladı.’

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Araçlarla önlerinden geçen konuklar dışarı çıkmadı, hatta camlarını bile açmadı. Kapalı camların arkasından onlara el sallayarak mutluluklar diledi. Yeni evli çift de onlara el sallayarak teşekkür etti.

Düğünde süslü masalar; oturma düzeni yoktu ama ikram eksik değildi. Gelinle damadı selamlama işini bitiren davetlilere biraz ileride kurulan dağıtım noktasında onlar için hazırlanıp paketlenmiş yemekler ikram edildi. Araçlarının camını açıp paketi alanlar ‘düğün alanı’nı terk etti. Etkinlik üç saat sürdü.

Ülkenin ünlü siyasetçilerinden, eski bakan Tengku Adnan’ın oğlu olan ve evlendiği gün doğum gününü de kutlayan damat, Facebook sayfasında, “10 bin aracın geldiği bilgisini aldım. Ben ve ailem gurur duyduk. Anlayışınız için, kurallara uyduğunuz için hepinize teşekkür ederiz” yazdı.

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Damadın babası, düğünden bir gün önce 500 bin dolarlık yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu ve bir yıl hapis cezasına mahkum edildi.