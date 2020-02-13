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Yaramazlara biraz batar!

Arabasını soyan hırsıza seslendi: Kartvizitimi de almışsın, ara görüşelim

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin camını kıran hırsız gösterge ve direksiyonu sökerek çaldı. 

Fotoğraf: DHA

Gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşanan olayda hırsız, Oğuzhan Samet Karabulut’a ait lüks otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön kapının camını kırdı. Sabah durumu fark eden Karabulut durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Karabulut aracını soyan hırsıza şöyle seslendi: “Çok profesyonelmiş, tereyağından kıl çeker gibi götürmüş. Buradan kendisini gönülden tebrik ediyorum. 35-40 bin lira zararımız var. Aracın ana parçalarını almış. Ekranı da götürmeye çalışmış, vakti yetmedi diye düşünüyorum. İki tane kartvizitim vardı. Hırsız bir tanesini almış. Buradan sesleniyorum, ararsan görüşelim mutlaka. İkinci el fiyatına ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım.” 

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