Arabasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücü: Eğitim gereği

Antalya’da, arabasına bağladığı köpeği koşturarak eziyet ettiği görüntü sosyal medyada yayınlanan E.H., ifadesinde, “Kendisine el bebek gül bebek bakıyoruz. İşkence etmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Eğitimi gereği böyle bir şey yapıldı” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi’nde bir arabanın ön kapısına bağlanarak koşturulan köpeğin, hareket halindeki arabaya yetişmeye çalışmasının ve zaman zaman düşerek sürüklenmesinin yer aldığı görüntü üzerine polis harekete geçti. Görüntüdeki otomobili tespit eden ekipler, şüphelinin E.H. olduğunu belirledi.

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DHA’nın aktardığına göre polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulanan E.H. hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre işlem yapıldı.

Antalya Candost Derneği’nce de E.H. hakkında Antalya başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, E.H. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Ayrıca hayvanın koruma altına alınmasını talep ettik. Biz bu davanın tarafı olduk ve takipçisiyiz” dedi.

E.H. ise ifadesinde, köpeğe ‘evin bir bireyi gibi baktığını’ belirterek, şunları söyledi: “Kesinlikle hızlı gitmek gibi bir durum olmadı. Zaten korktuğu için 100 metre bile gitmeden durduk. Emniyete gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bize 5199 sayılı kanuna göre işlem yapıldı. Tebligat bize posta ile yapılacak.”