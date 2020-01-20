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Yaramazlara biraz batar!

Arabanın kapı döşemesinin içinde kaçakçılık: 5 bin 450 kaplumbağa bulundu

Artvin’de, Sarp Sınır Kapısı’nda durdurulan aracın kapı döşemelerine gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası bulunudu.

Fotoğraf: DHA

Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99 U S893 plakalı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında X-Ray tarama cihazına yönlendirdi.

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İncelemede aracın, kapı döşemelerinin içlerinde gizlenmiş toplam 5 bin 450 su kaplumbağası bulundu.

Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapan şüpheli hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten adli işlem uygulandı.

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