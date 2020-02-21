Araba arkasında sürüklenen ‘Güçlü’ artık yeni yuvasında

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde otomobilin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen ve ‘Güçlü’ adı verilen köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.
Hafta başında otomobilin arkasına zincirle bağlanmış bir köpeğin dakikalarca yerlerde sürüklendiği anların kayda geçtiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Köpeğe yapılan işkenceyi görenler aracı durdurarak polise haber vermişti.
Patilerinden ve göğsünden yaralananan köpeğin tedavisi Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği tarafından yapıldı.
Önceki gün Büyükçekmece Belediyesi’ne müracaat eden bir hayvansever Güçlü’yü sahiplendi.