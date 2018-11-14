AP’ye sunulacak Türkiye raporu hazır: Müzakereler resmen askıya alınmalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, parlamentoya sunacağı Türkiye raporunu açıkladı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılımını hedefleyen müzakere sürecinin devam ettirilmesinin mevcut koşullarda tüm güvenilirliğini yitirdiği belirtilen raporda Türkiye’yle katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması gerektiğini belirtiliyor.

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Son dönemde AB, Türkiye’ye yönelik tavrını sertleştirip, kapıların kapandığını ima ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AB’ye ılımlı mesajlar veriyor.

‘Dostane beyanlar gerçeklerin üstünü örtemez’

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ‘açıkça otokratik’ diye nitelendiği ve demokratik denge denetleme mekanizmalarından yoksun olduğu belirtilen raporda, kamu görevlilerinin kanun hükmünde kararnamelerle açığa alınması veya ihraç edilmesi de hatırlatıldı.

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Piri, raporda şu ifadeleri kullandı: “Türk hükümetinin AB ve bazı üye ülkeler hakkındaki daha dostane beyanları bu gerçeklerin üstünü örtemez.”

AB’nin uzun süredir Türkiye için gündeme getirdiği demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi konularda hızlı bir gerilemenin olduğu belirtilen raporda “Hem AB (en azından üye ülkelerin çoğunluğu) hem de Türk hükümeti üyelik seçeneğine pratikten ziyade teoride bağlı görünüyor” dendi.

‘Türkiye’yi AB’ye bağlı tutmak için her şey kullanılmalı’

Rapordaki olumsuz ifadelere ve eleştirilere karşın AB’nin kapılarının Türkiye’ye açık olduğu belirtildi. Ancak Piri’nin hazırladığı raporda bu “AB’nin ilgisini demokratik ve ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye çekiyor. Bu yüzden Türkiye’yi AB’ye ve AB değerlerine bağlı kalmasını sağlamak için tüm araçların kullanılması gerek” diye aktarılıyor.

‘Vize serbestisi için 72 kriter yerine getirilmeli’

AB’nin Türkiye’nin üyeliği için adımlar atması için 72 şarta dikkat çekilen raporda şöyle dendi: “Vize serbestisi tüm Türk vatandaşları, bilhassa da öğrenciler, iş insanları ve AB üye ülkelerinde aile fertleri bulunan kişiler için büyük öneme sahip. Bu sebeple Türk hükümetini 72 kriterin tamamını yerine getirmeye çağırıyorum; buna terörle mücadele yasasının Avrupa standartlarına getirilmesi de dahil.”

Raporun AP’ye sunulması ve kabul edilmesi bekleniyor.