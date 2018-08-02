Apple’ın piyasa değeri: 1 trilyon dolar

Apple, ABD’de piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.

New York Borsası’nda Apple hisseleri, bugün yüzde 2,75 artışla 207 doları aştı.

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Apple, 2017’nin sonunda bin dolarlık yeni telefonu iPhone X’i satışa çıkarmış, 900 milyar dolara yakın piyasa değeriyle dünyanın en değerli halka açık şirketi olmuştu.

Apple’ın salı günü açıklanan bilançosuna göre, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen senenin aynı dönemine göre şirketin geliri yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karı da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştı.

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Aynı dönemde iPhone satışlarının yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışlarının da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştığı açıklanmıştı.