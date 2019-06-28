Apple’ın baş tasarımcısı ayrılacağını duyurdu, hisseler yüzde 1.5 düştü

ABD’li teknoloji devi Apple’ın baş tasarımcısı, iMac, iPod ve iPhone’ların tasarımını yapan Jony Ive bu yılın sonunda yaklaşık 30 yıldır çalıştığı şirketten ayrılacağını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, bu kararla şirketin hisseleri yüzde 1,5 oranında düştü. Şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı.

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Tim Cook: Büyütülecek bir şey yok

2011’de ölen Apple’ın kurucusu Steve Jobs, bir defasında “Apple’da bir ruh partnerim varsa o da Jony’dir” demişti.

Apple CEO’su Tim Cook ise Apple’ın yeniden canlanmasında Ive’ın rolünün büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

İlk müşterisi Apple olacak

Jony Ive’ın şirketten ayrıldıktan sonra LoveFrom adlı kendi tasarım şirketini kuracağı ve ilk müşterisinin Apple olacağı belirtiliyor.

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Merkezi California’da olacak LoveFrom hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Ancak şirketin giyilebilir teknolojiye odaklanacağı belirtiliyor.