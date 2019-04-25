Apple’ı geride bıraktı: Microsoft’un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

Microsoft’un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı.
Şirketin piyasa değerindeki son yükseliş, sanal ortamda veri koruma sağlayan programlama bölümünün (cloud) büyümeye devam etmesinin öngörüldüğüne yönelik açıklamaların ardından geldi.
Microsoft hisseleri yüzde 4.4 artışla 130.54 dolara yükselirken, piyasa değeri 980 milyar dolar değerindeki Apple’ı geride bıraktı.
Microsoft hisseleri güniçi işlemlerde 125.85 dolar ile rekor seviyeyi gördükten sonra yıl başından bu yana yüzde 23 artış kaydetti.
Microsoft CFO’su Amy Hood, sanal ortamda veri koruma sağlayan programlama bölümü Azure ve çevrimiçi uygulama Office 365 bölümlerinde mali yılın dördüncü çeyreğinde büyüme beklediklerini söyledi.
Microsoft’un hisse başına karı 1 dolar olan beklentilerin üzerine çıkarak 1.14 dolar oldu.
Şirketin gelirleri de yüzde 14 artışla 30.57 milyar dolar oldu ve 29.84 milyar dolan olan beklentilerin üzerine çıktı.