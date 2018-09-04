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Yaramazlara biraz batar!

Apple’dan sonra: Amazon da piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aştı

Küresel online perakende devi Amazon, Apple’dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket oldu.

Fotoğraf: Reuters

ABD borsalarının açılmasından kısa süre sonra Amazon hisseleri dünkü kapanışa göre yüzde 2.0 artışla 2,050.50 dolara yükseldi.

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Böylece Amazon, ağustos ayında 1 trilyon dolar sınırını aşan teknoloji devi Apple’dan yalnızca beş hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket oldu.

Türkiye’ye girmeye hazırlandığı duyurulan ancak halen faaliyete geçmeyen online alışveriş platformu Amazon’un eylül sonu ya da ekim ayında çalışmalarına başlayacağı belirtilmişti. Gecikmeye ABD’yle Türkiye arasındaki krizin neden olduğu öne sürülmüştü.

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Amazon bir süredir Türkçe desteğiyle Amazon Almanya üzerinden Türkiye piyasasına hitap etmeye çalışıyordu.

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