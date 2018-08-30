Apple’dan BİM’e ihtarname: Ürünlerimizin sahtesini sattınız

Teknoloji devi Apple, kendi markasını kullanarak sahte ürün sattıkları gerekçesiyle market zinciri BİM’e ihtarname gönderdi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Apple’ın Türkiye’deki avukatlarının, 7 Mayıs’ta Beyoğlu 34’üncü Noterliği aracılığıyla gönderdiği ihtarnamede mağazada satılan Apple ürünlerinin incelendiği belirtildi.

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İhtarnamede, inceleme sonucunda ürünlerin Apple tarafından üretilmediği, taklit olduklarının tespit ediliği dile getirilerek ürünlerin satışına derhal son verilmesi, nereden temin edildiklerinin de bildirilmesi istendi.

Apple, taklit ürünlerin imha edilerek kendilerine teslim edilmesini isterken, ‘BİM’in orijinal olmayan ürünlerin satışına son verdiği ve bundan sonra da hiçbir şekilde satılmayacağı’nın yazılı olarak bildirilmesi talep edildi.

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BİM’in bu ihtarname üzerine o dönem taklit ürünlerin satışını durdurduğu öğrenildi.

Sahte telefonların yangına sebep olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.