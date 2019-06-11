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Yaramazlara biraz batar!

Apple ve Google’ı geçti: En değerli marka Amazon

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Apple ve Google’ı geçerek dünyanın en değerli markası seçildi.

İnfografik: BrandZ

BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka sıralamasına göre Amazon’un değeri 315.1 milyar dolara yükseldi.

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Sıralamadaki En Değerli 100 Küresel Marka‘nın toplam değeri 4.7 trilyon dolar.

Listede Apple 309.5 milyar dolarla ikinci, Google 309 milyar dolarla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Microsoft 251.2 milyar dolarla dördüncü sırada yer alırken, Microsoft’u sırasıyla Visa (177.9 milyar dolar), Facebook (159 milyar dolar), Alibaba (131.2 milyar dolar), Tencent (130.9 milyar dolar), McDonald’s (130.4 milyar dolar) ve AT&T (108.4 milyar dolar) takip etti.

Facebook ve Tencent’in değeri azaldı

En değerli markalar listesinde Facebook ve Tencent dışında tüm markaların değeri 2018 yılına göre arttı. Facebook marka değeri yüzde 2, Tencent marka değeri yüzde 27 azaldı.

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Değeri en çok artan Instagram

Değeri en çok artan markalar ise yüzde 95’le Instagram. Şirketin marka değeri 28.2 milyar dolara yükseldi. Lululemon, Netflix, Salesforce, Adobe, Shiseido, Amazon, Uber, LinkedIn ve Saint Laurent ise 2018 yılına göre marka değeri en fazla yükselen diğer markalar.

B2B hizmet veren şirketlerde yapılan en değerli 10 marka sıralaması ise şöyle:

  1. Microsoft (251.2 milyar dolar)
  2. IBM (86 milyar dolar)
  3. SAP (57.5 milyar dolar)
  4. UPS (54.9 milyar dolar)
  5. Wells Fargo (46.7 milyar dolar)
  6. Accenture (39.2 milyar dolar)
  7. Intel (31.9 milyar dolar)
  8. Cisco (28.9 milyar dolar)
  9. Adobe (27.9 milyar dolar)
  10. Salesforce (26.9 milyar dolar)

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