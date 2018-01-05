Apple ürünlerinde 23 yıllık güvenlik açığı ürküttü: Güncellemeler yolda

Apple, tüm Mac sistemlerinin ve iOS işletim sistemli aygıtlarının ‘Meltdown’ ve ‘Spectre’ çip hatalarından etkilendiğini açıkladı. Modern sistemlerin tamamını etkilediği anlaşılan güvenlik açığı, Mac başta olmak üzere 1995’ten bu yana piyasaya sürülen birçok işlemcide tespit edildi.

Bilgiler görülebilir hale geliyor

Google ve Microsoft araştırmacıları, günümüz işlemcilerinin yanısıra son 20 yılda piyasaya sürülen birçok tablet, telefon ve dizüstü bilgisayarı etkileyebilecek ciddi bir güvenlik açığı keşfetmişti. ‘Meltdown‘ ve ‘Spectre’ bunlardan ikisiydi.

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Güvenlik açığı, işlemcilerin işlediği bilgileri bir yerden diğerine taşırken hackerlar tarafından görülebilmesine yol açma ihtimali taşıyor.

Meltdown sorunu halledildi, Spectre hala tehlike

Apple, web sitesinden yaptığı açıklamada, açığı kabul etti. Şirket iPhone işletim sistemi güncellemesi (iOS 11.2), Mac sistem güncellemesi (macOS 10.13.2) ve Apple TV güncellemesinin (tvOS 11.2) ‘Meltdown’ hatasına karşı ürünleri korumaya aldığını belirtti. Bu güncellemelerin aygıtları yavaşlatmadığını söyleyen Apple, ‘Meltdown’ çip hatasının Apple Watch’ları etkilemediğini kaydetti.

Ancak, Mac ve iOS aygıtları web taratıcılar aracılığıyla halen ‘Spectre’ saldırılarına maruz kalabilir. Şirket, Safari web tarayıcı için kısa sürede yeni bir yazılım yaması geliştirecek. Apple tüm müşterilerine uygulamaların sadece App Store’dan indirilmesini tavsiye etti.

Şirket bununla birlikte henüz açık nedeniyle mağdur olmuş bir müşteri tespit yapmadıklarını açıkladı. Microsoft ise birçok hizmet alanındaki sorunların kendileri açısından çözüldüğünü söylüyor.

Mac kullananların saldırılara daha açık olduğu belirlendi.

Aylardır biliyorlardı

Şirketlerin bu sorundan aylardır haberdar olduğu ve çalışmalar sürerken kamuoyuyla paylaşmadığı ortaya çıktı.