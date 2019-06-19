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Yaramazlara biraz batar!

Apple ‘ticaret savaşı’ nedeniyle üretiminin üçte birini Çin dışına çıkarıyor

Apple başlıca tedarikçilerinden üretim kapasitesinin yüzde 15 ila 30’unu Çin’den Güneydoğu Asya’ya taşımayı değerlendirmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Japon Nikkei gazetesinde yer alan ve birçok kaynağa dayandırılan habere göre Apple’ın talebi, uzun süredir devam eden Çin-ABD ticaret anlaşmazlığının bir sonucu; uzlaşı sağlansa da şirketin kararında bir değişikliğe yol açmayacak.

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Nikkei, Apple’ın Çin’deki üretime büyük ölçüde bağlı olmanın risklerinin çok fazla olduğuna ve bu risklerin arttığına karar verdiğini belirtti.

Habere göre başlıca iPhone tedarikçileri Foxconn , Pegatron Corp, Wistron Corp, başlıca MacBook üreticisi Quanta Computer Inc, iPad üreticisi Compal Electronics Inc ve AirPods üreticileri Inventec Corp, Luxshare-ICT ve Goertek’ten, Çin dışındaki seçenekleri değerlendirmesi istendi.

Düşünülen ülkeler arasında Meksika, Hindistan, Vietnam, Endonezya ve Malezya yer alıyor.

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Habere göre görüşmelerin gizli olması nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Hindistan ve Vietnam’ın akıllı telefonlar için en çok tercih edilen ülkeler arasında olduğunu belirtti.

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