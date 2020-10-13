Apple, iPhone 12’yi tanıttı

Apple, merakla beklenen yeni telefonu iPhone 12’yi bu akşam tanıttı.

‘Hi, speed’ adıyla yapılan tanıtımda, iPhone 12 ailesinin farklı modellerine yer verildi. iPhone 12’de ‘A14 Bionic’ işlemcisi kullanıldı. Apple, bunun bir akıllı telefondaki en hızlı çip olduğunu ifade etti.

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Yeni telefonda hem geniş gem de ultra geniş kamerada gece modu etkin hale getirilirken, ‘telefonun kenarlarına kadar uzanan’ OLED ekran kullanıldığı belirtildi.

Telefonun önceki modele göre yüzde 11 daha önce, yüzde 15 daha küçük ve yüzde 16 daha hafif olduğu bilgisi verildi. iPhone 12’de 6.1 inç Super Retina kullanıldı.

Beş yeni renkte satışa sunulan telefonun geniş kamerası artık yüzde 27 daha fazla ışık yakalayabiliyor. Telefon 5G internet teknolojisine uyumlu olacak.

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iPhone 12 799 dolar, iPhone 12 Mini 699 dolar, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max 999 dolardan satışa sunulacak.