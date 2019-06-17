Apple’dan teknoloji devlerine: ‘Kaos fabrikası’ inşa ettiniz, sorumluluğu yüklenin

ABD menşeli teknoloji şirketi Apple’ın CEO’su Tim Cook, teknoloji şirketlerini oluşturdukları ‘kaos’un sorumluluğunu yüklenmeye çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Stanford Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Cook, herhangi bir şirket ismi vermeden teknoloji sektörünü, veri ihlallerini ve gizlilik hakları ihlali konularında teknoloji şirketlerini eleştirdi.

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Apple CAO’su şunları söyledi “Son zamanlarda sektör, sorumluluk almadan itibar kazanma gibi pek asil olmayan bir inovasyonla anılıyor: Mesuliyet kabul etmeden de yapılan işler için takdir toplamak… Bunu artık her gün, veri ihlalleri, özel hayatın gizliliği ihlalleri, nefret söylemlerinin görmezden gelinmesi, ulusları ilgilendiren konularda iletişime zarar veren yalan haberler veya kanınızın bir damlası karşılığında vaadedilen sahte mucizelerle görüyoruz. Bunu söylemek zorunda kalmak çok çılgınca geliyor ama eğer bir ‘kaos fabrikası’ inşa ettiyseniz, oluşan kaosun sorumluluklarından kaçamazsınız.”

Stanford mezunlarına verdiği konuşmada, ‘Büyük Birader’vari ‘dijital gözetleme’ yaklaşımlarının yenilikleri tehdit ettiğini vurgulayan Cook, şöyle devam etti: “Eğer hayatımızdaki her şeyin bir hack durumunda ortaya çıkabileceğini ve satılabileceğini normal ve önlenemez bir durum olarak kabul edersek, veriden de fazlasını, insan olma özgürlüğümüzü kaybederiz.”

Apple CEO’su, ocak ayında da ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu’na kişilerin şirketler nezdinde tutulan kişisel bilgilerini izleyebileceği ve silebileceği bir ‘takas kurumu’nun oluşturulması için çağrı yapmıştı.