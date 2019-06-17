Diken

Yaramazlara biraz batar!

Apple’dan teknoloji devlerine: ‘Kaos fabrikası’ inşa ettiniz, sorumluluğu yüklenin

ABD menşeli teknoloji şirketi Apple’ın CEO’su Tim Cook, teknoloji şirketlerini oluşturdukları ‘kaos’un sorumluluğunu yüklenmeye çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Stanford Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Cook, herhangi bir şirket ismi vermeden teknoloji sektörünü, veri ihlallerini ve gizlilik hakları ihlali konularında teknoloji şirketlerini eleştirdi.

Reklam

Apple CAO’su şunları söyledi “Son zamanlarda sektör, sorumluluk almadan itibar kazanma gibi pek asil olmayan bir inovasyonla anılıyor: Mesuliyet kabul etmeden de yapılan işler için takdir toplamak… Bunu artık her gün, veri ihlalleri, özel hayatın gizliliği ihlalleri, nefret söylemlerinin görmezden gelinmesi, ulusları ilgilendiren konularda iletişime zarar veren yalan haberler veya kanınızın bir damlası karşılığında vaadedilen sahte mucizelerle görüyoruz. Bunu söylemek zorunda kalmak çok çılgınca geliyor ama eğer bir ‘kaos fabrikası’ inşa ettiyseniz, oluşan kaosun sorumluluklarından kaçamazsınız.”

Stanford mezunlarına verdiği konuşmada, ‘Büyük Birader’vari ‘dijital gözetleme’ yaklaşımlarının yenilikleri tehdit ettiğini vurgulayan Cook, şöyle devam etti: “Eğer hayatımızdaki her şeyin bir hack durumunda ortaya çıkabileceğini ve satılabileceğini normal ve önlenemez bir durum olarak kabul edersek, veriden de fazlasını, insan olma özgürlüğümüzü kaybederiz.”

Apple CEO’su, ocak ayında da ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu’na kişilerin şirketler nezdinde tutulan kişisel bilgilerini izleyebileceği ve silebileceği bir ‘takas kurumu’nun oluşturulması için çağrı yapmıştı.

Reklam

Kişisel veriler kağıt üstünde korumaya alındı: Yasa ‘istihbarat devleti’ni bağlamıyor

Rapor: İnternetin devleri ‘batamayacak kadar büyük’ şirketlere dönüşüyor

Google 2018’de AB’ye vergiden çok ceza ödedi

SON HABERLER

Eyfel’in gölgesinde tokalaşan eller: Amaç göçmenlere destek

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin ‘eteklerine’ çimlere spreyle çizilmiş bir sanat eseri yerleştirildi. ‘Saype’ olarak tanınan Guillaume Legros, kulenin önündeki Champ de Mars Parkı’nın zeminine tokalaşmış iki el çizdi. Amacı, Akdeniz’de boğulma tehlikesini göze alarak yola çıkan göçmenlere dikkat çekmek!

‘Ciddiye almayın’…demek yetmez

Mekan kapalı ama gözünde siyah güneş gözlüğü, yüzünde mutlu bir ifade ve çıplak ayakları usturuplu bir biçimde, bilekten üst üste atılı halde. Unutulmayacaklar listesine hızlı ve kalıcı bir giriş yapan bu kare, Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy’a ait.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...