Apple ABD’de yeni bir kampus açıyor: 20 bin yeni iş

Teknoloji devi Apple, ABD’de yeni bir kampus açacağını ve 20 bin yeni iş yaratacağını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre şirket önümüzdeki beş yıl boyunca ABD’de 30 milyar dolar sermaye artırımı yapacağını da duyurdu.

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Halihazırda 50 eyalette 84 bin kişiyi istihdam ettiğini vurgulayan şirket, açılacak yeni kampusun nerede olacağını bu yıl içinde duyuracağını belirtti.

Yeni kurulacak tesiste müşterilere teknik hizmet verilecek.

‘Apple ABD’de yatırımlarını ve iş kapasitesini hızlandırıyor’ başlıklı açıklamada, denizaşırı ülkelerden elde edilen gelirden ABD’de 38 milyar dolar vergi ödeneceği kaydedildi. Bunun bu alanda yapılan en büyük ödeme olduğu tahmin ediliyor.

Hisseler tavan yaptı

Apple aynı açıklamada önümüzdeki beş yıl boyunca ABD ekonomisine 350 milyar dolar katkıda bulunacağını da belirtti. Şirketin hisseleri bu duyurunun ardından 179 dolarla rekor seviyeden kapadı.

Şirkete yakın bir kaynak, Apple’ın kazancının bir kısmını 2 bin 500 dolar seviyesindeki hisselere denk gelen ikramiyeler aracılığıyla çalışanlarıyla paylaşacağını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump uzun zamandır büyük şirketlerin operasyonlarını ABD’ye taşıması ve vergilerini ödemesi gerektiğini söylüyordu. Apple’ın açıklamasının ardından Trump Twitter’da, “Amerikalı çalışanlar ve ABD için büyük kazanç” diye yazdı.