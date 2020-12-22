Apple 2024’te otomobil üretimine başlamayı hedefliyor

Apple sürücüsüz araç teknolojisinde mesafe katederken 2024 yılında kendi geliştirdiği pillerle binek araç üretimine başlamayı hedefliyor.

Fotoğraf: Reuters

Apple 2014 yılından beri Titan adlı proje kapsamında sıfırdan otomobil geliştirme çalışmaları yürütüyor.

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Öncelikleri yıllar içinde değişen proje bir noktada yazılım konusuna odaklanılmıştı.

Geçmişte Tesla’da da çalışan Doug Field 2018 yılında yeniden projenin başına geçmiş ve 2019 yılında 190 kişinin işine son vermişti.

Apple’ın araç geliştirme çalışmaları hakkında Reuters’a konuşan iki kaynak, şirketin projede mesafe kat ettiğini ve tüketicilere yönelik araç üretimine başlamayı hedeflediğini söyledi.

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Apple’ın rakiplerinden Alphabet’e (Google) ait olan Waymo, sürücüsüz yolcu taşıma işine odaklanırken, Apple ise bunun zıttı olan pazarın tamamına hitap edecek binek araç stratejisi izliyor.

Proje gizli olduğu için adlarının açıklanmamasını isteyen kaynaklardan biri, Apple’ın araç stratejisinin temel unsurlarından birinin maliyetleri ‘radikal şekilde’ düşürecek ve araç menzilini artıracak batarya tasarımı olduğunu ifade etti.

Otomobil üretmek Apple gibi neredeyse sınırsız maddi kaynakları olan ve dünyanın dört bir yanına uzanan tedarik zinciriyle yüz milyonlarca elektronik cihaz üreten bir şirket için bile zorlu olabilir.

Otomobil üreterek sürdürülebilir bir kar yaratmak Tesla’nın 17 yılını almıştı.

Daha önce Titan projesinde çalışan bir kaynak, şöyle konuştu: “Yer yüzünde bunu başarabilecek kaynaklara sahip olan bir şirket varsa o şirket Apple’dır. Ancak unutulmaması gereken bunun cep telefonu üretmeye benzemediği.”

Kaynaklar Apple’ın aracın montajını başka bir şirkete yaptırmayı değerlendirdiğini, ancak montaj için kiminle çalışacağı netlik kazanmadığını belirtti.

Ayrıca bir kaynak Apple’ın proje kapsamını daraltarak otonom sürüş teknolojisi ile sınırlamasının da halen ihtimal dahilinde olduğunu ve şirketin Apple markalı bir araç çıkarmak yerine bu teknolojiyi var olan otomobil üreticilerinin kullanabileceği hale getirme seçeneğinden de vazgeçmediğini belirtti.

İki kaynak Apple’ın otonom sürüş teknolojisinde kullanılan ve yolu üç boyutlu olarak tarayan sensörler gibi teknolojilerin tedarikinde hizmet satın almaya karar verdiğini ifade etti.

Bir başka kaynak Apple marka otomobillerin çeşitli lidar sensörleri ile farklı mesafeleri tarayabileceğini ve bu sensörlerden bazılarının Apple’ın ürettiği sensörlerden farklı olacağını ifade etti. Apple’ın iPhone 12 Pro ve iPad Pro cihazlarında lidar sensörleri bulunuyor.

Kaynaklardan biri aracın pili için eşi görülmemiş ‘tek hücreli’ bir pil tasarımı kullanılarak tüm hücrelerin bir araya getirileceğini ve her bir hücrede kullanılan materyaller teke düşeceğinden boyuttan tasarruf edileceğini söyledi.

Apple’ın tasarımı pil içerisinde daha fazla aktif materyal kullanmasına olanak sağladığından pilin de araca daha uzun bir menzil sağlaması bekleniyor. Kaynak Apple’ın ısı sorunu olan lityum-iyon piller yerine lityum-demir fosfat (LFP) piller tercih edeceğini söyledi.

Kaynak, Apple’ın pil teknolojisine ilişkin “Bu (teknoloji) bir sonraki seviyede olacak. İlk iPhone’lar gibi” dedi.

Otomobil sektöründe kâr etmek için sektöre yeni adım atan bir şirketin, bu şirket Apple bile olsa, zorlanabileceği satış rakamlarına ulaşmayı gerektiriyor.

Kaynak “Aktif çalışan bir montaj tesisi için yıllık en az 100 bin araç satmak ve bunu artırmanız gerekiyor” dedi.