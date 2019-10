Apocalypse Now – Christopher Wool

ABD’li sanatçı Christopher Wool’un kelime resimleri serisinden 1988 tarihli ‘Apocalypse Now’ adlı eseri. Eserde yazan “sell the house sell the car sell the kids” (evi sat arabayı sat çocukları sat), Francis Ford Coppola’nın 1979 yapımı ‘Apocalypse Now’ filminden bir alıntı. Filmde, Vietnam Savaşı’nda kaybolan bir kaptanın karısına gönderdiği mektupta yazan cümleler bunlar.

Eserin tarihinin bir gün içinde dünya borsalarının çöktüğü 1987 Wall Street Krizi’nden (Kara Pazartesi) bir yıl sonraya denk geldiği düşünüldüğünde yazılı ifadeler daha fazla anlam kazanıyor.

1988’de 7 bin 500 dolara satılan eser, defalarca el değiştirdi. Son olarak 2013’te Christie’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada 26 milyon 485 bin dolara satıldı.