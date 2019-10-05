Apocalypse Now – Christopher Wool

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkardığı Hamidiye suyu ile ilgili “Hamidiye suyunun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya, bugünkü yaklaşımlarına gülüyorum” dedi. İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci garları için açılan ihaleleye katılmalarının kabulü ile ilgili olarak da, “Buraları, 16 milyon insana hizmet edecek hale getirmek için çalışacağız. Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkınındır” derken, ihaleye girmelerini engellemeye çalışan TCDDD Genel Müdürü’nün ulaştırma bakanı tarafından sorgulanması gerektiğini belirtti.