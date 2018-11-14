AP’den Yemen çağrısı: Suudi koalisyonuna silah ambargosu uygulansın

Avrupa Parlamentosu (AP) üye ülkelerden, Yemen’deki çatışmaları şiddetlendirdiği gerekçesiyle Suudi Arabistan’ın başı çektiği askeri koalisyona silah ambargosu uygulanması ve silah satışlarının sıkı kontrol edilmesi çağrısında bulundu.

Koalisyonda Suudi Arabistan dışında Mısır, Fas, Ürdün, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Bahreyn bulunuyor.

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Strazburg’da devam eden AP Genel Kurulu’nda Birleşik Sol Grubun (GUE/NGL) Alman üyesi Sabine Lösing’in hazırladığı rapor ve konuyla ilgili karar tasarısı görüşülerek oylandı.

AA’nın haberine göre, 150’ye karşı 427 kabul ve 97 çekimser oyla kabul edilen kararda, üye ülkelerin ihraç edilen silahların kontrolünde başarılı olamadığı, silah ihracında daha çok şeffaflık ve kuralların ihlali halinde yaptırım mekanizmasının devreye sokulması gerektiği vurgulandı.

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Yemen’deki çatışmalar

Kararda, Avrupa Birliği (AB) çıkışlı silahların Yemen’deki çatışmaları şiddetlendirdiği ve bu nedenle Suudi Arabistan’ın başı çektiği koalisyona ambargo uygulanması çağrısı yapıldı.

AB ülkelerinin silah ihracatını belirleyen kuralların sıkı şekilde uygulanmasını sağlayacak etkili mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilen kararda, üye ülkelerin bu kuralları sistematik şekilde ihlal ettiğinin altı çizildi.

Kararda, AB ülkelerinin ortak silah ihracatını belirleyen sekiz kuraldan altısının ihlal edildiği, Yemen’deki deniz blokajını AB’nin sattığı savaş gemilerinin sağladığı ve Yemen halkının çektiği acılara neden olan bombalamaların da AB ülkeleri tarafından satılan uçak ve bombalar ile düzenlendiği kaydedildi.

AP üyeleri, Almanya ve Hollanda’nın Suudi Arabistan’a silah ambargosu getirme kararının memnuniyet verici olduğunu bildirerek, tüm üye ülkelerden koalisyon üyelerine aynı şekilde ambargo uygulama çağrısında bulundu.

‘Kağıt üzerinde kalmamalı’

Raportör Lösing yaptığı açıklamada silah satışının ülke ve bölgelerde istikrarı sağlamadığı, buralara barışı da getirmediğinin altını çizerek, “Silahlar, çatışmaları alevlendiriyor, Yemen’de devam eden savaşta Avrupa’dan gönderilen silahlar, büyük oranda çatışmaların devamını sağlıyor. Silah ihracatında ortak tavır, uygulamaya konulmalı ve kağıt üzerinde kalmamalıdır” dedi.

AB, silah satışı sıralamasında dünyada ABD’den sonra ikinci sırada geliyor. Dünyadaki silahların yüzde 27’sini üretip satan AB, bu satışın yüzde 40,5’ini Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yaptı. Bu satışların 57,9 milyar avro eden büyük kısmının Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapıldığı belirtildi.