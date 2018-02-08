AP’den Türkiye’ye eleştiri: Temel haklardaki kötüleşme kaygı verici

Avrupa Parlamentosu (AP), OHAL sonrasında haksız tutuklamalar yapıldığını ve ifade özgürlüğünün engellendiğini belirterek Türkiye’yi kınadı.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre parlamentoya gelen ‘Türkiye’de İnsan Haklarının Mevcut Durumu’ başlıklı karar oy çokluğuyla kabul edildi.

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Darbe girişiminin kınandığı tasarıda, girişimin ‘meşru ve barışçıl muhalefeti daha da bastırmak ve orantısız ve yasal olmayan eylem ve önlemlerle medya ve sivil toplumun barışçıl biçimde ifade özgürlüğü hakkını kullanmasını engellemek’ amacıyla kullanıldığı kaydedildi.

‘Temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığındaki kötüleşmenin çok kaygı verici’ olduğu belirtilen kararda, on binlerce kişinin keyfi olarak tutuklandığı ya da ‘idari-hukuki taciz’e maruz bırakıldığı savunuldu, bu kişilerin ‘derhal’ serbest bırakılması istendi.

‘İfade özgürlüğünü cezalandırmayın’

Kararda, masumiyet karinesi konusunda AİHM içtihadına uyulması ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun bağımsız çalışmasının sağlanması da talep edildi.

Terörün Türkiye için tehdit olduğu kabul edilen tasarıda, geniş kapsamlı terörle yasalarının ‘ifade özgürlüğü haklarını kullanan vatandaşlar ve medyayı cezalandırmak için kullanılmaması’ istendi.

Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkan gazeteci, aktivist, doktor ve sıradan vatandaşların tutuklanması kınandı.