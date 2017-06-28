AP’den Erdoğan ve Yıldırım’a mektup: Gazeteciler korkmadan yazabilmeli 

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) temsil edilen beş partinin grup başkanları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a hitaben ortak bir mektup kaleme aldı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre mektupta hukuk devleti ilkelerine saygı gösterilmesi ve basın özgürlüğünün sağlanması konusunda Türkiye’ye çağrı yapıldı.

‘Gazeteciler serbestçe ve korkmadan yazabilmeli’

‘Gazetecilerin serbestçe ve korkmadan haber yazabilmeleri’ gerektiği ifade edilen mektupta, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in de serbest bırakılması istendi.

Darbe girişiminin ardından kapatılan medya kuruluşları ve tutuklanan gazetecilere dikkat çekilen mektupta, Türkiye’nin ‘Avrupa’dan uzaklaşma tehlikesiyle’ karşı karşıya kaldığı dile getirildi.

Mektup, Avrupa Halk Partisi’nden Manfred Weber, Avrupa Sosyalistler Partisi’nden Gianni Pitella, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı’ndan Syed Kamall, Liberal ve Demokrat İttifak’tan Guy Verhofstadt ile Serbest İttifak/Yeşiller’den Ska Keller ve Philipppe Lamberts tarafından imzalandı.