Apartmanların arasındaki boşluğa düşen kediyi itfaiye kurtardı

Amasya’da, iki apartman arasındaki boşluğa düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Gümüşlü Mahallesi’nde binaların arasından kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri, durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

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Apartmanın alt katındaki matbaanın tuvalet camından ip merdiven sarkıtan itfaiye ekip kedi yavrusunu düştüğü yerden çıkardı.

Bir ayağının incindiği belirlenen kedi, süt verildikten sonra Amasya Belediyesi’nin hayvan barınağına teslim edildi.

Apartmanlardan birinde dükkanı bulunan Selim Ateş şunları söyledi: “Sabah 07.30 civarında dükkana geldim. Bu sırada kedi sesi duydum. Camdan baktık, kediyi gördük. Girişi var mı diye baktık, bulamadık. İtfaiyeyi aradık, arkadaşlar geldi hayvanı kurtardı. Birkaç gündür buradaymış galiba, biz yeni duyduk.”