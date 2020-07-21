Apartmanın bodrum katında ceset bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki bir apartmanın bodrum katında erkek cesedi bulundu.
AA’nın haberine göre Gazi Osman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir apartmanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.
Polisin haber verdiği sağlık ekipleri bu kişinin öldüğünü belirledi.
Kimliği İbrahim Beyazıt olarak açıklanan bu kişinin apartman sakini olmadığı belirtildi.
Beyazıt’ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.