Apartmanı koku sarınca 10 gün önce ölen komşularının cansız bedenini buldular

Adana’da, yalnız yaşayan Mustafa Ağkurt’un (70) cansız bedeni, evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu. Ağkurt’un 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki bir apartmanı saran kötü kokunun kaynağını arayan bina sakinleri, kokunun Ağkurt’un evinden geldiğini belirledi. Zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi.

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Polis ve komşuları, Ağkurt’un evine girdiklerinde çürümeye başlayan cesediyle karşılaştı. Ağkurt’un cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından özel kıyafetli itfaiye ekibi tarafından evden çıkartılarak, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma açtı.