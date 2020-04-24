Apartmandaki ‘corona’ temizliği 18 yıllık cesedi ortaya çıkardı

İzmit’te corona virüsü nedeniyle temizlik yapılan apartmandan 18 yıllık ceset çıktı. Evin sahibi, cesedin 18 yıl önce bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyine ait olduğunu itiraf etti.

Fotoğraf: DHA

Karadenizliler Mahallesi’ndeki çöp döküm alanında, geçen salı günü geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran işçiler, çuval içinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset buldu.

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İşçilerin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kocaeli polisi, önce çöp kamyonu sürücüleriyle irtibata geçilerek cesedin çıktığı çuvalın Serdar Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katındaki daireden çöpe atıldığını saptadı.

Apartman yöneticileri, çuvalın, binada corona virüsü nedeniyle temizlik yapılırken 1999 yılından beri kullanılmayan, kapısız dairede bulunup çöpe atıldığını anlattı.

Polis, dairenin 17 Ağustos 1999 depreminden sonra, Sakarya’ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrendi. Ailenin Sakarya’daki adresine giden polis, R.Ç. (39) ve E.Ç .(42) isimli kardeşleri sorguya aldı.

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Kardeşlerden R.Ç.’nin ifadesi, çuvaldaki cesedin sırrını ortaya çıkardı.

Aile kayıp başvurusunda bulunmuş

Cesedin, ağabeyi Ercüment Çetin’e ait olduğunu söyleyen R.Ç., ağabeyinin çok öfkeli biri olduğunu, bu nedenle sık sık kavga ettiklerini belirtti. Sonra da 18 yıl önce, 2002 yılında Sakarya’da bıçaklayarak öldürüp battaniyeye sardığı cesedi, çuvala koyup kullanmadıkları İzmit’teki eve getirdiğini itiraf etti. Şüpheli kardeş, çuvalı üzerine kum dökerek saklamış.

Cinayetten haberi olmayan anne baba, Ercüment Çetin için kayıp başvurusunda bulunmuş.

Sorguları tamamlanan R.Ç ve E.Ç. adliyeye sevk edildi.