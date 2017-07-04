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‘Apartman süsü’ olmuşlardı: Antalya’daki iki bin yıllık Roma sütunları müzeye taşındı

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Antalya Kaleiçi’nde bir apartmanın önüde bulunan Roma dönemine ait iki bin yıllık sütunlar Antalya Müzesi’ne götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Emekli tarih öğretmeni Ertekin Kaya, apartmanın önünden geçerken sütunları tesadüfen görmüş, Antalya Müzesi ve Turizm Bakanlığı’yla iletişime geçerek sütunların taşınmasını istemişti.

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Sütunları evinin önüne koyan Mustafa Aydemir’se sütunların tarihi olduğunu bildiğini, ancak koruma altına aldığını savunmuştu.

‘Devlet kendisiyle çelişti’

Sütunlar bu sabah Antalya Müzesi’ne götürüldü.

Sütunların önünde bulunduğu binanın sahibi Aydemir şunları söyledi: “Üçüncü derecede tarihi eserler dünyanın her tarafında kente yayılmış durumdadır. Antalya’da da böyledir. Bu sütun devletin resmi izniyle dikilmişti. Bu kararla devletimiz kendisiyle çelişir duruma düşmüştür. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Madem yanlıştı niçin verdiniz, madem verdiniz niçin aldınız? Böyle olmaması gerekirdi”

Sütunların evinin süsü değil, Antalya’nın olduğunu savunan Aydemir, kararın yanlış olduğunu ve bundan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

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