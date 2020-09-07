Apartman görevlisinin Covid-19 testi pozitif çıktı; 200 kişi karantinada

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde, bir apartman görevlisinin Covid-19 testi pozitif çıktı; sorumlu olduğu beş bloktaki 200 kişi karantina altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Tepebaşı’na bağlı 50 bin nüfuslu Şirintepe Mahallesi’ndeki beş bloklu Havacılar sitesinin görevlisi önceki gün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Testi pozitif çıkan 35 yaşındaki görevli tedavi altına alınırken, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibince çalışma başlatıldı.

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Sitede oturan ve temaslı olabileceği değerlendirilen 50 dairedeki 200 kişi Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantinaya alındı.

Ekipler, karantinaya alınan site sakinlerinden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara Covid-19 testi yaptı.

Site sakinlerinden İlhan Karakaş, iki gündür karantinada olduklarını ifade ederek şöyle devam etti: “Burada 140 hane var. 50 haneye bakan apartman görevlisi bulunuyor. Görevlide, yüksek ateş oluşunca hastaneye gidiyor. Covid-19 olduğu tespit ediliyor. İki gün önce karantina için evlerimize çağırdılar. “

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Maske takmanın zorunlu olduğu kentte günlük yaklaşık 40 olan vaka sayısı bir ayda 150’ye kadar yükseldi. Özellikle Odunpazarı ilçesine bağlı Emek, 71 Evler ve Huzur mahallelerinde yoğunlaşan vakalar nedeniyle çok sayıda ev karantinaya alınırken 900’ü evlerinde bin 200 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

Kentte mart ayından bu yana 61 kişi hastalığa yenik düştü.