Apartman görevlisinde ‘corona’ çıktı, 119 kişi evlerinde karantinaya alındı

Eskişehir’de Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’ndeki apartman görevlisinin corona virüsü testi pozitif çıkınca, valilik pandemi kurulunca iki bloktaki 119 kişi için 14 günlük evde karantina kararı alındı.
Bunun üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanların giriş-çıkışlarının olduğu bölümleri demir bariyerlerle kapattı. Ayrıca apartmanlarda 65 yaş üstü risk grubunda yer aldığı belirlenen 19 kişiden de Covid-19 testi için numune alındı.
Sağlık Müdürlüğü ekipleri de apartmanda yaşayanların sağlık durumlarını anlık olarak takip altına aldı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir’de Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 1200’ün üzerine çıktı, 27 kişi hayatını kaybetti.