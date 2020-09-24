Apartman görevlisi ve eşinin testi pozitif çıktı: 500 kişi karantinaya alındı

Eskişehir’de, apartman görevlisi ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı. 120 daire bulunan beş bloktaki 500 kişi karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’ndeki beş bloktan sorumlu apartman görevlisi ve eşinin, belirtileri hafif olduğu için tedavi sürecini evde geçirmelerine karar verildi.

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Filyasyon (hasta takip) ekibinin, apartman görevlilerinin temaslı olabileceği kişilerle ilgili incelemesi sonrasında Eskişehir İl Pandemi Kurulu, beş apartmanın sakinlerinin 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verdi.

Apartmanlar, güvenlik şeritleriyle giriş-çıkışlara kapatılırken polis, ayrıca, daireleri tek tek gezerek karantinayı ihlal edip evden ayrılan olup olmadığını kontrol etti.

Apartmanların yöneticilerinden Okan Süzbir, apartmanlarda henüz başka bir vaka tespit edilmediğini ifade ederek şöyle devam etti: “İlk önce apartman görevlimizin eşine yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı. Bir gün sonra bizim apartmana bakan görevlimizde pozitif çıkınca karı-koca tedbir amacıyla karantinaya alındı. Şu anda evlerindeler ve sağlık durumları iyi. Bizi de tedbir amacıyla karantinaya aldılar. Sitede başka bir pozitif vakamız yok, herkes gayet sağlıklı. Belirti görülmesi halinde hemen haber vereceğiz. Tepebaşı Belediyesi hemen geldi ve blokları dezenfekte etti. Tepebaşı Vefa Sosyal Destek ekiplerinin iletişim numaraları verildi. Bütün ihtiyaçlarımızı onlar karşılayacak. Herkes çok ilgileniyor, inşallah başka bir pozitif vakamız çıkmaz. Bugünleri de sağ salim atlatırız.”