Apartman bahçesinden 8 bin 500 yıllık insan iskeleti çıktı

Bilecik’te, bir apartmanın bahçesinde keşfedilen ve Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 8 bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Bilecik Arkeoloji Müzesi’ne bildirmesi sonucu geçen yıl sonunda başlatılan arkeolojik kazı sürüyor.

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TÜBİTAK’ın yaş tayini analizleri sonucu yerleşmenin günümüzden 9 bin yıl önce kurulduğu, en az 500 sene boyunca kesintisiz yaşamın devam ettiği belirlenen alanda, taş ve kemikten yapılmış aletlerin yanısıra ilk kez insan iskeletine ulaşıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kent ve çevresinin tarihi bakımdan büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak kazıların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Şentürk şunları söyledi: “Kazı alanının içindeki avluda bulunan bir iskelet de Batı Anadolu’da günümüze ulaşan en eski insan iskeleti olarak değerlendirilecek. Bilecik’imizin tarihine önemli bir katkı sağlayacağı muhakkak. Çok lokal bir alan tespit edilen yer. Uzun yıllar yerleşim alanı olmuş, boş kalmış bir parseldi. Çok isabetli bir tespit olmuş. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar devam edecek.”