AP: Yerel seçimlerin kaderini Kürt oyları belirleyecek

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press (AP) 31 Mart yerel seçimlerinin kaderini Kürt oylarının belirleyeceğini savundu.

Fotoğraf: DHA

AP haberinde HDP’nin Kürt seçmenin oyunu İstanbul ve Ankara gibi yarışın kızıştığı büyükşehirlerde muhalif rakiplere yönlendirme kararının milyonlarca Kürt seçmeni etkileyeceği ve sonuçların bu oylarla belirleneceği yazıldı.

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Haberde Ankara’daki anketlerin muhalefetin adayı Mansur Yavaş’ın kazanacağına işaret ettiği, İstanbul’da ise eski başbakan Binali Yıldırım ve muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu arasında sıkı bir yarış olacağı aktarıldı.

Yerel seçim kampanyasının orantısız olduğuna da vurgu yapılan haberin bazı bölümleri şöyle:

“Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan’ın her gün gerçekleştirdiği mitingler Türk televizyonlarından canlı yayınlandı ve Erdoğan her konuşmasında bu seçimleri bir ‘beka’ meselesi olarak ele adlı. Kürt HDP’li politikacıları terörist ve hain olarak yaftaladı.

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HDP’nin seçim kampanyası ise ana akım medyada yer almadı. Parti Erdoğan’ı düşmancı bir dil kullanmakla ve milliyetçi duyguları körüklemekle suçluyor.

HDP güneydoğuda hükümetin 2016 darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL sırasında yönetimine el konulan belediyelerde kontrolü tekrar geri almayı hedefliyor. Yaklaşık 100 belediyede devlet tarafından atanan kayyumlar seçilmiş yetkililerin yerine yerleştirilmişti. Bu belediyelere Kürtler için sembolik bir başkent olan Diyarbakır da dahil.

HDP 10 yasa yapıcı, 40 belediye başkanı ve 5 bine yakın aktivistin halen hapiste olduğunu belirtiyor. Binlerce hükümlünün açlık grevinde olduğunu belirten HDP grevler yapanların Öcalan’ın tecritinin sonlandırılmasını talep ettiğini aktarıyor.“