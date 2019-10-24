AP, Türkiye’ye ‘hedefli yaptırım’ istedi; gümrük birliği askıya alınabilir

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu kınayan bir karar aldı. AB’nin Türkiye’ye ‘hedefli yaptırım’ uygulanması istendi, gümrük birliğinin askıya alınması gündeme getirildi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre Hıristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Liberaller, Yeşiller ve Komünistler tarafından ortaklaşa hazırlanan Türkiye’ye yönelik karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Reklam

AP kararında, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle AB devletlerinden Türkiye’ye yönelik ‘hedefli yaptırım’ kararı almaları istendi. Yaptırımların ‘sivil toplum, ülkelerdeki ekonomik krizden olumsuz etkilenmiş kesimler, Suriyeli sığınmacılar veya öğrencilerin Erasmus+ gibi Avrupa değişim programlarına katılımını hedef almaması gerektiği’ ifade edildi.

Kararda AB’den, ‘caydırıcı faktör olarak Türk tarım ürünlerine yönelik tercihli rejimin askıya alınması ve son çare olarak da Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin askıya alınması seçeneğinin değerlendirilmesi’ istendi.