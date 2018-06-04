AP Türkiye raportörü Piri: Adil bir seçim için Demirtaş’ı serbest bırakın

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, adil bir seçim için HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Hollandalı parlamenter, kişisel Facebook hesabından #FreeDemirtaş (Demirtaş’a özgürlük) etiketiyle yaptığı açıklamada, HDP’nin adayının cezaevi hücresinde seçim kampanyası yürütmek zorunda bırakıldığını vurguladı.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in de Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrı yaptığını anımsatan Piri, “Ancak o zaman adil bir seçim kampanyası yürütülebilir” dedi.

Piri, bunun tüm demokratlar tarafından desteklenmesi gereken bir talep olduğunu da dile getirdi.

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Hollandalı parlamenter, Türkiye’deki olağanüstü hal uygulamasıyla (OHAL) temel hak ve özgürlüklere yönelik baskıların daha da arttığını savunan isimlerden.

Türkiye’de parlamenterler ve gazetecilerin cezaevinde bulunmasını en fazla eleştiren isimlerden Piri, defalarca bu koşullarda Türkiye’nin AB’ye tam üye olamayacağını söylemişti.

Piri’ye göre böyle bir ortamda Türkiye’nin AB’ye üyelik seçeneği bir ‘ilüzyon’dan ibaret.