AP Rapotörü Piri: Erdoğan anayasa değişikliğini uygularsa sonucuna katlanır

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, referandumda kabul edilen anayasa değişikliklerinin yürürlüğe konması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Deutsche Welle’den Kayhan Karaca’ya konuşan Piri, AP’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu yana ilk defa bu müzakerelerin askıya alınması çağrısında bulunmasının gerekçesini, “Süreci ciddiye alıyorsanız ve daimi ve sistematik biçimde temel özgürlüklerin ihlal edildiğini görüyorsanız, mevcut Türk hükümetiyle Türkiye’nin AB’ye entegrasyon sürecini konuşmayı durdurmaktan başka seçenek kalmıyor” diye açıkladı.

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‘Seçim Erdoğan’ın’

Anaysa değişikliğindeki temel sorunun kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması olduğunu dile getiren Piri, “Dolayısıyla Erdoğan’ın gelecek 2 yıl içinde seçim yapması gerekecek: ya bu değişiklikleri yürürlüğe koyacak ve Türkiye-AB ilişkileri açısından sonuçlarına katlanacak ya da değişiklikleri adapte ederek Türkiye’nin demokratik reform yoluna devam edecek. Seçim kendisinin” dedi.

‘Türkiye bir gün AB’ye üye olabilir’

Ancak Piri, Türkiye’nin AB’ye bir gün tam üye olabileceğini hala düşünüyor: “Türk halkı özgürlüklerinin kesilmesini kabullenmiyor. Türk halkını bilen, aynı zamanda kendi refahları için açık ve demokratik bir toplumun önemini kavramış büyük orta sınıfı bilen biri olarak bu artık işin sonudur diyecek kadar kötümser değilim.”