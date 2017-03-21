Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

AP raportörü Piri: Avrupa değerlerine inanan Türkiyelilerle yan yana olmalıyız

 

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’ye düzenlediği ziyaretle ilgili hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmelerinin onaylanmadığını ve Türkiye’de Avrupa değerlerini savunanların yanında olmak gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Politico için bir yazı kaleme alan Piri, AP heyetiyle birlikte Türkiye’ye ziyaretini anlattı. Türkiye’de hükümet yetkilileriyle yapacakları tek bir görüşmenin bile onaylamadığını söyleyen Piri, “Sınır kontrolünü geçtiğimiz zaman ekibim derin bir nefes aldı. En azından ülkeye girişimiz engellenmemişti” dedi.

‘Erdoğan’ın sözleri Türkiye’nin güvenilirliğini azalttı’

Türkiye’deki atmosferin gergin olduğunu, ziyaret ettiği HDP genel merkezinin ‘cenaze evi’ gibi olduğunu kaydeden Piri, hükümet yetkililerinin Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye çifte standart uyguladığını söylediğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AB hakkında ‘teröre destek’ minvalinde dile getirdiği iddiaların da Türkiye’nin siyasi bir partner olarak güvenilirliğini azalttığını söyledi.

‘Türkiye’deki muhalifleri susturmanın bahanesi olamaz’

PKK ile çatışma ve darbe girişiminin Türkiye’deki muhalif sesleri susturmanın bahanesi olamayacağını dile getiren Piri, “Türk halkı demokrasiyi hak ediyor. Ama eğer çoğunluk anayasa değişikliği teklifini gelecek ay kabul ederse, Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin yeni yönetim yapısının AB’nin Kopenhag kriterlerine uyup uymadığını değerlendirecek” diye yazdı.

‘AB, toplumun büyük bölümünü hayal kırıklığına uğrattı’

Sadece AKP yanlılarının değil, toplumun büyük bölümünün AB’nin tavrından ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Piri, referandumdan ‘Evet’ çıkması halinde Türkiye’de demokratik sistemin yerine otoriter bir sistemin kurulacağını kaydederek, “Bu anlamda, Türkiye Erdoğan’ın halihazırda ciddi olan gücünü konsolide edecek anayasa değişikliği referandumuna hazırlanıyor” dedi.

‘Hükümetin davranışlarına göz yummamak lazım’

Türkiye’ye düzenlediği ziyaretinin AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini durdurmaya yönelik tavrına yönelik bakışında herhangi bir değişikliğe sebep olmadığını söyleyen Piri, “Türk hükümetinin davranışlarına göz yummak diğer aday ülkelere de yanlış sinyal göndermek anlamına gelecektir” dedi.

‘Türkiye ile AB arasında ortak nokta bulunabilir’

AB’nin Türkiye ile işbirliğine odaklanması gerektiğini dile getiren Piri, gelecek aylarda Türkiye ile AB arasında önemli mevzularda ortak bir nokta bulunabileceğini kaydederek, yazısını şöyle tamamladı: “Ortak Avrupa değerlerimize inanan Türkiyelilerle yan yana durmamız lazım. Şu anda bunu yapmak, Türk hükümetini demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönmeye zorlamakla eş anlamlı.”

Erdoğan, AB kapısına ‘sürgü çekti’: 16 Nisan’dan sonra konuşacağız, bitti o işler

‘Nazi benzetmesi’ni tekrarlayan Erdoğan’dan Avrupa’ya: Maskeli balo sona erdi

Soylu ‘sığınmacılar üzerinden’ gözdağı verdi: Her ay 15 bin mülteci gönderelim de şaşırın

Bahçeli’den hükümetin ‘sığınmacı kozu’na: Onları silah olarak kullanmak insani değil

Çavuşoğlu da ‘sığınmacı kozu’nu oynadı: Geri kabul anlaşması tamamen iptal edilecek

Türkiye ‘sığınmacı kozu’nu gösterdi: Karadan geçişler konusu tekrar değerlendirilmeli

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...