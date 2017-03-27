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AP komisyonu başkanından ‘açık çağrı’: Referandumda ‘Hayır’ oyu verin

 

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu verilmesi çağrısı yaptı.

Fotoğraf: eppgroup.eu

Deutche Welle’nin haberine göre, yurt dışında yaşayan seçmenlerin bugün oylarını kullanmaya başlaması üzerine açıklama yapan Brok, Türklerden ‘Hayır’ oyu kullanmalarını istedi.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Brok, “Türk vatandaşlarına tavsiyem Anayasa değişikliğine karşı ve özgürlük için oy kullanmalarıdır” dedi.

Aynı zamanda Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Avrupa milletvekili Brok, ‘Türk milletinin demokrasi ve hukuk devletinin içini boşaltan başkanlık sisteminden yana çıkamayacağını’ ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarın ‘parlamentonun yetkilerini kaldırıp, yargı bağımsızlığına ket vurmak istediğini’ dile getiren Brok, “Millet buna izin vermemelidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesinin Türkiye’yi Avrupa’dan daha da uzaklaştıracağı konusunda uyaran Brok, Türkiye’nin, değiştirilmesi amaçlanan anayasayla Avrupa prensiplerine ters düşeceğini ve Avrupa Birliği’ne üye olamayacağını söyledi.

Almanya’da Türkiye’deki seçim ve referandumlarda oy kullanma hakkı olan 1.4 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Bugün başlayan oy verme işlemi Türkiye’nin dış temsilciliklerinde 9 Nisan’a, gümrük kapılarında ise 16 Nisan’a kadar devam edecek.

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