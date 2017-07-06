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AP kararını ‘hükümsüz’ kılan Yıldırım: Önemli olan AB ülke liderlerinin ne dediği

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Türkiye ile müzakerelerin durdurulması yönünde tavsiye kararı alan Avrupa Parlamentosu’nun raporunu ‘hükümsüz‘ kılan Başbakan Binali Yıldırım, AB’den tercih yapmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

AB’nin yürütme organı Avrupa Parlamentosu bugün 64’e karşı 477 oyla Türkiye ile müzakerelerin durdurulması gerektiğine dair raporu onaylamıştı. Rapor, referandumla onaylanan anayasa değişikliğinin AB uyum şartlarına aykırı olduğunu belirtiyordu.

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‘Esas AB karar vermeli’

Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, kararın ‘geçersiz’ olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin duruşunda sapma yoktur, gayet nettir. İlişkilerin özünü samimiyet oluşturmalıdır. AB gelecek vizyonunu belirlemeli. Türkiye ile gerçekten birlikte yol yürüyecek mi, yürümeyecek mi karar vermeli” dedi.

AP kararını “Zaman zaman böyle kararlar alınabiliyor” diye değerlendiren Yıldırım, bunun önemli olmadığını savunarak, “Bizim önemsediğimiz konu ise AB yönetim iradesinin düşüncesidir. AB ülke liderlerinin düşüncesidir. Bizim için bağlayıcı olan budur. AB kafa karışıklığından vazgeçsin” diye konuştu.

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