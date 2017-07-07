AP kararını ‘değersiz’ bulan Erdoğan noktayı koydu: Bizi bağlamaz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakerelerin durdurulması yönünde tavsiye kararı alan raporu için “Bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Bu karar bizi bağlamaz” dedi.

AB’nin yürütme organı Avrupa Parlamentosu bugün 64’e karşı 477 oyla Türkiye ile müzakerelerin durdurulması gerektiğine dair raporu onaylamıştı. Rapor, referandumla onaylanan anayasa değişikliğinin AB uyum şartlarına aykırı olduğunu belirtiyordu.

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G-20 zirvesine katılmak için Almanya’ya giden Erdoğan, uçakta gazetecilere konuştu.

‘Ajandama alırsam önem vermiş olurum’

Hürriyet yazarı Fikret Bila’nın aktardığına göre, Erdoğan “Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile yürütülen tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönündeki kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Bu karar bizi bağlamaz.”

Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yapacağı görüşmede bu konuyu gündeme getirmeyeceğini aktaran cumhurbaşkanı, “Ajandama alırsam önem vermiş olurum” diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “Batılılar FETÖ konusunda dikkatli olmalılar. Mesela Avrupa Parlamentosu’nun raporunda bu hususta çelişkiler de var. Bir taraftan darbe girişimini kınıyorlar, diğer taraftan da iltica eden FETÖ mensuplarına kapısını açan ülkelere teşekkür ediyorlar. Bu nasıl iş? Biz Batılı müttefiklerimizi bu örgütün tehlikeli olduğu hususunda uyarıyoruz.”