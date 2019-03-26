AP yasası: İnternet şirketleri, kullanıcıların telif hakkı ihlalini üstlenecek

Avrupa Parlamentosu (AP) internet şirketlerini zora sokacak yeni bir yasa çıkardı. YouTube, Facebook, Twitter gibi şirketler kullanıcılarının telif hakkı ihlallerinde sanatçılara, prodüksiyon ve medya şirketlerine ödeme yapmak zorunda kalacak.

Maliyetli içerik filtreleri gerekecek

Teknoloji şirketleri tarafından şiddetle karşı çıkılan yasaya ilişkin iki yıldır devam eden tartışmaların öbür tarafında ise plak şirketleri, sanatçılar ve medya şirketleri yer alıyordu. Geçen yıl aralarında Alman haber ajansı dpa, Fransız haber ajansı AFP, İngiliz haber ajansı Press Association ve Türkiye’den Anadolu Ajansı’nın da bulunduğu yaklaşık 20 haber ajansının idarecisi, Avrupa Parlamentosu’na Avrupa’daki telif hakları yasalarındaki ‘garip dengesizliği’ düzeltme çağrısı yapmıştı.

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İnternet devleri yeni yasaya uyumlu hale gelmek için çok maliyetli içerik filtreleri inşa etmek ve yayınlara bağlantı vermeyi sonlandırmak zorunda kalacak.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, oylamanın ‘dijital Vahşi Batı’ya modern kurallarla bir son vereceğini’ söyledi.

Google: Dijital ekonomiler zarar görecek

Google’dan yapılan açıklamada yasanın, yasal belirsizlik yaratacağı ve Avrupa’nın yaratıcı dijital ekonomilerine zarar vereceği vurgulanarak şöyle dendi: “Detaylar önemli. Avrupa Birliği üye devletleri yeni yasayı uygulamak için harekete geçtiğinde politika yapıcılar, yayıncılar, içerik üretenler ve hak sahipleriyle birlikte çalışacağız.”

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Özgür internet için kara bir gün

Bu yasal süreçte internet aktivistleri ise değişikliklerin sansüre neden olacağını savunmuştu. Avrupa Parlamentosu Alman üyelerinden Julia Reda oylamayı “Özgür internet için kara bir gün” diye niteledi.