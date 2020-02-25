AP heyeti: Kavala’nın yeniden tutuklanması kabul edilemez; demokraside kayyım olmaz

Türkiye’yi ‘ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla’ ziyaret eden Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti, işadamı Osman Kavala’nın yeniden tutuklanmasını örnek göstererek Adalet Bakanlığı’na ‘hukukun üstünlüğünde ciddi sıkıntı olduğu’, İçişleri Bakanlığına ise ‘Demokrasilerde kayyım olmaz’ eleştirisi yaptı. Heyet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da kayyımlarla ilgili eleştirilerini iletti.

AP heyeti, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüşmesinde. Fotoğraf: Twitter @volkan_bozkir

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre AP heyeti, bugün Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’deki AKP’li komisyon başkanları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Ankara’daki temaslarının ardından heyet adına AP Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister (Avrupa Halk Partisi EPP, Almanya) ve AB-Türkiye KPK Heyeti Başkanı Sergey Lagodinsky (Yeşiller, Almanya), açıklama yaptı.

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McAllister, açıklamasında şöyle dedi: “Osman Kavala’nın beraat kararının ardından beş saatlik bekleme sonrasında yeniden tutuklanması kabul edilemez. Yeniden yargılama şartları net bir şekilde ihlal edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) derhal serbest bırakılması kararına Türkiye’nin uymaması endişe vericidir. Benzer şekilde HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş gibi siyasi tutukluların da serbest bırakılması gerekiyor.

Türkiye’deki tüm taraflara hukukun üstünlüğü ve demokrasi açısından bütün eksiklikleri söylüyoruz. Demokratik olarak seçilmiş belediye başkanları atanması bu eksikliklerden birisi. Ahmet Türk gibi onlarca belediye başkanının herhangi bir kanıt olmaksızın görevinden alınmasını eleştiriyoruz. Türkiye’nin darbe girişimi gerekçesini anlıyoruz ama güvenlik gerekçeli yapılanlarda ciddi bir dengesizlik yaşanıyor. Güvenlik endişelerine karşı insan hakları da korunmalı.”

Lagodinsky ise şöyle konuştu: “Türkiye’de yargının bağımsızlığına uyulmaması, adil yargılama hakkının ihlali söz konusu. Etkili şekilde AİHM uygulaması da söz konusu değil.”

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Yarın heyet olarak Mardin’de temaslarda bulunacaklarını belirterek, 31 Mart 2019’da seçilmesine karşın kayyım atamasıyla görevinden alınan HDP’li Ahmet Türk’le görüş alışverişleri yaptıklarını söyleyen Lagodinsky, belediye başkanlıklarıyla ilgili bu durumu yanlış bulduklarını ifade etti.

Lagodinsky, “Bize göre bütün seçilmiş belediye başkanlarının görevde olması gerekir. Demokraside kayyım olmaz. Demokratik seçimlerde kayyım olmaz” dedi.

Lagodinsky, İçişleri Bakanı Soylu’yla bugünkü görüşmelerinde kayyım konusundaki eleştirilerini dile getirdiklerini, Soylu’nun ‘kayyımlarla ilgili durumu olumlu şekilde ele almadığını’ söyledi. Soylu’nun kendilerine terörle mücadele ve güvenlik endişeleri gerekçelerini ifade ettiğini aktaran Lagodinsky, Adalet Bakanlığı’nın yargı reformu açısından nasıl bir ikinci paket hazırlayacağını da henüz bilmediklerini de ifade etti.

Heyette, McAllister ve Lagodinsky’in yanı sıra Michael Gahler (Avrupa Halk Partisi, Almanya), Željana Zovko (Avrupa Halk Partisi, Hırvatistan), Nikos Androulakis (Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı S&D, Yunanistan), Elena Yoncheva (Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı S&D, Bulgaristan), İlhan Küçük (RE, Bulgaristan) ile Katrin Langensiepen (Yeşiller, Almanya) yer alıyor.