AP: Gergerlioğlu’na yapılanlar ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ için acı bir ‘doğruluk kontrolü’

Avrupa Parlamentosu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi hakkında “Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi İnsan Hakları Eylem Planı için acı bir ‘doğruluk kontrolü’ oldu” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin bugün Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.

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HDP’nin resmi internet sitesinde yer alan bültene göre Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky yazılı bir açıklama yaptı.

‘İnsan haklarına yönelik ciddi bir ihlal‘

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İnsan hakları savunucusu ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 17 Mart 2021’de milletvekilliğinin ve dokunulmazlığının kaldırılması kararını ve ardından gelecek muhtemel hapis cezasını şiddetle kınıyoruz.

Bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle mahkum edilmiş olması, parlamentodan atılması ve cezaevine girecek olması, insan haklarına yönelik ciddi bir ihlaldir ve Türkiye’nin parlamenter demokrasisine olan güveni daha da zayıflatan bir başka adımdır.”

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‘HDP’ye uygulanan baskıların bir başka bariz örneği’

“Gergerlioğlu’nun durumu; ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumunun, herhangi bir eleştirel sesi susturmak için terörle mücadele yasalarının kötüye kullanılmasının ve çoğulculuğu ve siyaseti sınırlamak için HDP’ye uygulanan baskıların bir başka bariz örneğidir.

Gergerlioğlu’nun Meclis’ten ihracı ve yaklaşmakta tutukluluğunun, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın insan onuru, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü merkeze koyma sözü veren yeni bir İnsan Hakları Eylem Planını açıklamasından yalnızca iki hafta sonra gelmiş olması, acı bir ‘doğruluk kontrolü’ olmuştur.”

Türkiye’ye taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uyma çağrısı

“Eylemler sözlerden daha öne çıkar ve bu örnekte, özellikle herhangi bir yasal reform vaadinden ve AB’ye yönelik iyi niyetlerle dolu konuşmalardan daha açık şekilde kendisini göstermektedir.

Türk makamlarını, Türk Anayasasına uygun olarak savunduklarını iddia ettikleri değerlere, Avrupa standartlarına olan bağlılıklarına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz.

Kendisinden önce keyfi olarak mahkum edilen ve hapse atılan sayısız kişi adına konuşan yılmaz bir insan hakları savunucusu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun asılsız gerekçelerle hedef alınması ve yargılanması tesadüf değildir. Kendisiyle ve ailesiyle tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Türkiye’deki sivil toplumun ve tüm vatandaşların sivil demokratik hedeflerini desteklemeye devam edeceğimizi belirtiyoruz.”