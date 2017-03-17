AP başkanının ‘aklı almadı’: Sırf yazdıkları beğenilmiyor diye gazeteciler tutuklanmamalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Türkiye’de gazetecilere yönelik muameleyi eleştirerek, gazetecilerin yazdıklarından ötürü tutuklanmasının ‘akıl alır gibi’ olmadığını söyledi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre İtalyan devlet televizyonu Rai’ye konuşan Tajani, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunun ardından Ankara’nın yeniden makul bir çizgiye dönmesi ve Avrupa’yla yapıcı ilişkilere sahip olmasını umduğunu söyledi.

‘Akıl alır gibi değil’

Tajani, “Türkiye, Avrupa’nın en önemli muhataplarından biri olmalı ancak son yıllarda tam tersi bir yola girmiş gibi görünüyor. Özellikle de bizim için temel önemde olan, insan hakları ve basın özgürlüğü gibi değerler konusunda yaptığı seçimler açısından… Bir gazetecinin sırf yazdıkları beğenilmiyor diye tutuklanması bizim için akıl alır gibi değil” diye konuştu.

‘Türkiye makul çizgiye dönmeli’

Sunucunun gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin “Üstelik tek bir gazeteci de değil, çok sayıdalar” demesi üzerine Tajani, “Ben de geçmişte gazetecilik yapıyordum, ben de hapse girebilirdim” dedi.

Türkiye’de referandum kampanyası nedeniyle durumun ‘hararetli’ olduğunu dile getiren Tajani, “Bu yüksek tonlar, ülke içinde Erdoğan’ın isteklerine desteği güçlendirmek için kullanılıyor. Referandum bitince Türkiye’nin yeniden makul bir çizgiye dönmesini ve Avrupa’yla yapıcı ilişkilere sahip olmasını umuyorum” dedi.

‘Nazi suçlaması kabul edilemez’

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile yaptığı göçmen anlaşması konusunda ise “Sakin olmalıyız, pragmatik olmaya çalışmalıyız ve Türkiye ile işbirliğine devam etmeliyiz. Çünkü göçmenler konusundaki anlaşma önemli” dedi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ‘referandum krizi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ne de değinen Tajani, “Nazizm yüzünden büyük yaralar almış bir ülkeye Nazi suçlaması yapmak kabul edilemez” diye konuştu.