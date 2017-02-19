AP Başkanı Tajani: Türkiye dost bir ülke ancak kurallarımıza saygı göstermeli

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) ‘çiçeği burnunda’ başkanı Antonio Tajani, Türkiye’nin son zamanlarda yaptığı bazı tercihlerin ‘büyük endişe’ yarattığını söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre İtalyan Il Messaggero gazetesine demeç veren Tajani, “Türkiye AB üyeliğine aday. Bu gerçekleşebilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Türkiye kilit önemde bir muhatap. Göçmenler konusunda yaptığımız anlaşma işe yarıyor. Ancak AB üyeliği adaylığına gelince, son zamanlarda yaptığı bazı tercihler büyük endişe yaratıyor. Başta da haber alma özgürlüğünün korunması konusu geliyor. Türkiye dost bir ülke ancak kurallarımıza saygı göstermeli.”

Avrupa’da artan popülist hareketlerin yükselişini değerlendiren AP Başkanı, çözümün popülist partilere saldırmaktan geçmediğini savundu: “Bugüne kadar verilen yanıtlardan hoşnutsuz kalarak bu partilere oy veren yurttaşlara cevap vermektir.”

“ABD’nin dostu olmak, boyunduruğu altında olmak anlamına gelmiyor” diyen Tajani, “Trump, Avrupa’da bir onur uyanışına neden oldu. “Bu sayede Avrupa daha güvenilir ve daha yetkili olarak görülebilir” diye konuştu.