AP, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılmasını oylayacak

Avrupa Parlamentosu, yarın Fransız Ulusal Cephe Partisi lideri ve cumhurbaşkanlığı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılmasını oylayacak.

Deutche Welle’nin haberine göre Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu, Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

Le Pen, iki yıl önce Twitter’dan IŞİD’in katlettiği insanların üç fotoğrafını yayınlamıştı. Fotoğraflardan birinde 2014 yılında Suriye’de öldürülen ABD’li gazeteci James Foley’in başsız cesedinin, ikincisinde bir kadının kapatıldığı kafeste ateşe verilmesinin, üçüncüsünde ise bir sivilin tankın paletleri altında can verişinin görüntüsü bulunuyordu. Ulusal Cephe lideri fotoğrafların altına “IŞİD işte budur” ibaresini düşmüştü.

Paris yakınlarındaki Nanterre Savcılığı, 2015 yılında ‘internet üzerinden şiddet içeren resimler yayınladığı’ gerekçesiyle aşırı sağcı parti lideri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Dokunulmazlığın kaldırılması talebi yarın Avrupa Parlamentosu genel kurulunda görüşülecek. Parlamenterler genellikle hukuk komisyonunun tavsiyesi yönünde oy kullanıyor.