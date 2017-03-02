AP, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı

Avrupa Parlamentosu (AP), aşırı sağcı Fransız politikacı Marine Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı.

AP’nin bu kararının gerekçesi ise Le Pen’in Twitter hesabından Aralık 2015’te IŞİD’in ABD’li gazeteci James Foley’in infazının da yer aldığı şiddet içeren üç fotoğrafı yayınlaması. Le Pen hakkında bu fotoğraflardan ötürü Fransa’da da soruşturma yürütülüyor.

Ulusal Cephe Partisi lideri Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması AP genel kurulunda bugün yapılan oylamada, oy çokluğuyla kabul edildi.

Dokunulmazlık Fransız politikacıyı yargılanmaktan koruyordu. Dokunulmazlığın kaldırılması kararıyla birlikte parlamento, Le Pen‘e karşı adli süreç başlatılmasına imkan veriyor. Fransa’da ‘şiddet içeren resimleri yayınlamak‘ suçuna bazı koşullarda üç yıl hapis ve 75 bin avroluk para cezası verilebiliyor.

Le Pen aynı zamandı cumhurbaşkanı adayı.