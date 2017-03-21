AP: ABD’ye doğrudan uçuşlarda kabinde elektronik cihaz yasağına İstanbul da dahil

Müslüman ülkelere vize yasağı hamlesiyle çokça tartışılan ABD Başkanı Donald Trump’ın içlerinde Türkiye’den İstanbul’un da dahil olduğu sekiz ülkeden ABD’ye yapılan yolculuklarda cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladığı iddia edildi.

Associated Press’in haberine göre, yasak tablet, dizüstü bilgisayar, kamera ve çok sayıda elektronik aleti içeriyor. Yasağın nedeni tam olarak bilinmezken, böyle bir yasağın konulduğu da Ürdün Kraliyet Havayolları ve Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansından yapılan açıklamayla ortaya çıktı.

Ajansa konuşan bir üst düzey ABD’li yetkili yasağın 10 uluslararası havalimanından ABD’ye aktarmasız uçuşlarda uygulanacağını söyledi.

Buna göre, yasak Mısır’ın Kahire, Ürdün’ün Amman, Kuveyt’in Kuveyt, Fas’ın Kazablanka, Katar’ın Doha, Suudi Arabistan’ın Riyad ve Cidde, Türkiye’nin İstanbul, Birleşik Arap Emirleri’nin Abu Dabi ve Dubai kentlerinden uçuşları kapsayacak.

Bir diğer ABD’li yetkili ise yasağın dokuz havayolu şirketini etkileyeceğini belirtirken, bunların hangi şirketler olduğuna dair bilgi vermedi.

AA İstanbul’u anmadı

AA ise konuya ilişkin haberinde İstanbul iddiasına yer vermezken, ABD medyasına dayandırarak, yolcuların Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ABD’ye seyahat ederken, dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almalarının yasaklanacağı ve bagaja verilmesi koşulunun getirileceğini kaydetti.

Uygulamanın bugün başlamasının beklendiği anlatılırken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.