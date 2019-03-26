AOÇ’de talan sürüyor: 250 bin metrekare daha yapılaşmaya açılıyor

Ankara büyükşehir belediyesinin 14 Mart’ta aldığı kararla Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) 250 bin metrekare alan daha yapılaşmaya açılıyor.

Kararla birlikte Erler Mahallesi 3257 ada 5 parsel de bulunan 800 bin metrekare tarımsal alanın 250 bin metrekaresi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanma yeri olarak kiralandı.

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2019 yılının ilk üç ayında neredeyse 1.5 milyon metrekarenin AOÇ alanından kopartıldığını belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ Müdürlüğü’nden hem de Milli Savunma Bakanlığı’ndan kira sözleşmesini isteyeceklerini açıkladı.

Candan şöyle konuştu: “MSB’nin askeri alan ihtiyaçları olabilir ama bu alan ihtiyaçları AOÇ arazileri üzerinden giderilemez. Zira alan birinci derece doğal ve tarihi SİT alanıdır ve AOÇ Kanunu’nun çizdiği çerçevede Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışı doğrultusunda kullanılması zorunluluğumuzdur.”

Candan’ın verdiği bilgilere göre AOÇ Müdürlüğü’nün AOÇ’nin amacı dışında kullanıma hizmet edecek bu kira sözleşmesini yapması hukuka aykırı. Mimarlar Odası bu konuyu tüm yargı süreçleri tüketene kadar takip etmeyi planlıyor.

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Tarım arazisinin planında değişiklik talep edildi

Mimarlar Odası, 333 sayılı meclis kararı ile MSB tarafından 3257 ada 5 parsele özel plan değişiklikleri onayı talep edildiğini, belediye meclisinin SİT alanı kısmı için koruma kuruluna sevk kararı verdiğini, diğer kısımlar için plan değişikliklerini onayladı. Candan bu planların da Mimarlar Odası tarafından dava konusu edileceğini belirtti.